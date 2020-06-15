ألمانيا تضع فرعا إقليميا لحزب يميني متطرف تحت المراقبة

وضعت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية فرعًا إقليميًا لحزب البديل من أجل ألمانيا تحت المراقبة، مما قلل من جهود حزب اليمين المتطرف لترسيخ نفسه كقوة معارضة موثوقة، حسبما أفادت وسائل الإعلام الألمانية، اليوم الاثنين.





وقالت إذاعة "آر.تي.إل"، نقلًا عن مصادر حكومية بالولاية، إن وزير داخلية براندنبورج، مايكل ستويبجن، ورئيس المخابرات الداخلية الالمانية، يورج مولر، سيقدمان مزيدًا من التفاصيل في وقت لاحق اليوم الاثنين بشأن القرار، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقال الكسندر جولاند الرئيس الفخري للحزب في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني لـ"رويترز"، مستخدمًا الاسم الرسمي المكتب الاتحادي لحماية الدستور: "أدان محزب البديل من اجل ألمانيا القرار المذكور. إنه خاطئ تمامًا مثل التصنيفات السابقة للحزب من قبل مكتب حماية الدستور".





جاء هذا التطور، بعد طرد أندرياس كاليبيتز، رئيس الحزب في ولاية براندنبرج الشرقية، بسبب الصلات مع المنظمات اليمينية المتطرفة - وهو قرار اتخذته اللجنة التنفيذية الوطنية لأفريقيا لا يزال موضع نزاع من قبل الأعضاء العاديين. .





قرر المكتب الاتحادي لحماية الدستور في مارس تكثيف مراقبة جناح متطرف في الحزب اليميني، مما يقوض دفاعها ضد الاتهامات بأنها تحمل وجهات نظر عنصرية.





صعد حزب البديل من أجل ألمانيا إلى المركز الثاني في سبتمبر الماضي في انتخابات إقليمية في براندنبورج، والتي تحيط بالعاصمة برلين، بناءً على نجاحها في الانتخابات الوطنية لعام 2017 عندما جاءت في المركز الثالث لتصبح أكبر حزب معارض.





استفاد الاتحاد من غضب الناخبين بشأن وصول أكثر من مليون مهاجر ولاجئ في عام 2015 والإغلاق المخطط لمناجم الفحم في الولايات الشرقية الشيوعية سابقًا. لكنه فشل في الحفاظ على زخمه، وفقد الدعم الشعبي خلال جائحة فيروس كورونا.





أظهر استطلاع أجرته مؤسسة استطلاع فورسا، الذي نُشر يوم السبت، أن استطلاع رأي الحزب اليميني كان بنسبة 8٪ على الصعيد الوطني، منخفضًا من 11٪ في أوائل مارس.



