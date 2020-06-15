خاص لـ"الفجر الفني".. تامر حسني أمام أعمال درامية لموسم رمضان 2021

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:48 م
تامر حسني
تامر حسني
نور طلعت
انتشر مؤخرًا أنباءًا  تفيد بأن الفنان تامر حسني، سيخوض تجربته الدرامية الثالثة في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2021.

وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أنه بالفعل عُرض على الفنان تامر حسني، أكثر من عمل درامي ليخوض به موسم رمضان المُقبل، ولكنه مازال يُدرس أمر عودته إلى الدراما عقب غياب دام 6 سنوات.

وتتسارع أكثر من جهة إنتاجية بعروضها إلى الفنان تامر حسني، للتعاقد معه ولكن حتى الآن لم يُبدي موافقه أو رفض، لرغبته في التأني في اتخاذ القرار.

وحرصه على تقديم عمل درامي يليق بجمهوره وبمشواره الفني الذي يتجاوز الـ15 عامًا.

جدير بالذكر أن تامر حسني، قدم في مسيرته الدرامية مسلسلين هما "آدم" عام 2011،و"فرق توقيت" عام 2014.




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