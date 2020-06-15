صحيفة فرنسية تكشف عن أطماع وهدف أردوغان الحقيقي في ليبيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:47 م
أردوغان
أردوغان
وكالات

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن الهدف الحقيقي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان  من احتلال ليبيا، ودعم ميليشيات حكومة الوفاق برائية فايز السراج.

 

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن الهدف الحقيقي لأردوغان الوصول والسيطرة على الغاز الليبي، والاشتباك العسكري التركي في ليبيا عن طريق دعم حليفه رئيس حكومة الوفاق فايز سراج.

 

وبحسب الصحيفة الفرنسية، استولت قوات السراج، بفضل الدعم العسكري التركي، على مطار طرابلس الدولي، موضحة أن ذلك الاستيلاء جاء بعد أن أعلنت الأمم المتحدة استئناف المحادثات بين الطرفين.

 

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم جني ثمار  دعمه للسراج عسكرياً ومالياً، بسرقة والاستيلاء على ثروة الطاقة وهي العنصر الرئيسي للغزو التركي لليبيا، وفقاً للصحيفة.

 

وصعدت أنقرة، الدعم العسكري لمرتزقة الوفاق في ديسمبر الماضي، بعد توقيع اتفاق تعاون عسكري مع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة طرابلس للاستيلاء على ثروات المتوسط.

 

ومن خلال هذا الاتفاق، تتولى تركيا حقوق التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط، وهو مشروع أدانته اليونان وقبرص ومصر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا واعتبرته غير قانوني.

 

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن السراج قد التقى قبل يومين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موضحة أنه على ما يبدو كان يريد طمأنته بالوفاء بوعده بسيطرة تركيا على الثروات الليبية.

 

وأوضحت الصحيفة أنه خلال الزيارة أراد أردوغان التأكيد على السراج بأهمية التعاون في مجال الطاقة. بموجب الاتفاقية البحرية الموقعة مع حكومة طرابلس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2019.

 

وحذرت "لوموند" بأن تركيا ستقوم بأنشطة حفر جديدة في مناطق شرق البحر المتوسط التي افترضتها في يوليو/تموز، وبالتالي زيادة التوترات مع اليونان.

 

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