عاشور يطالب الأهلي بجميع مستحقاته المادية بعد الرحيل

Advertisements

حرص حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي.



وطالب عاشور، من مدير الكرة إنهاء ملف مستحقاته المتأخرة، عن الموسم الجاري، في ظل مروره بضائقة مالية، ورغبته في الوفاء بإلتزاماته المادية.



وأكد عبدالحفيظ، خلال حديقه مع اللاعب أنه سيقوم بنقل الأمر لمجلس الإدارة وأمين الصندوق من أجل صرف أمواله ووضعها في حسابه خلال الأيام المقبلة.



وكان حسام عاشور، تراجع عن قرار اعتزاله اللعب وفضل الاستمرار في الملاعب لمدة موسمين مقبلين، على أن يلعب في إحدى الدوريات الخليجية، بعد رحيله عن القلعة الحمراء.



جاء قرار عاشور، بعدما سحبت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح توصياتها بإقامة مباراة اعتزال للاعب، وسفره من أجل الحصول على الدورات التدريبيه والعمل في قناة النادي، على خلفية خروجه والتهكم على مجلس الإدارة عبر السوشيال ميديا.



وقرر النادي الأهلي، في وقت سابق عدم التجديد مع اللاعب فور انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، بناءً على توصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لعدم الحاجة إلى خدماته الفنية بالموسم الجديد.