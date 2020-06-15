مصدر يكشف سر انتحار عامل متهم بقتل زوجته في السلام

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:45 م
ارشيفية
ارشيفية
داليا عادل
قال مصدر مطلع علي تحقيقات نيابة السلام، حول واقعة انتحار عامل متهم بقتل زوجته، وإلقاء نفسه من شرفة الطابق التاسع، أن أحد جيران الضحية كشف في أثناء التحقيقات أن السبب وراء قتله لزوجته هو الخلافات الزوجية، وأنهم لديهم 5 أبناء، وزادت خلافاتهم فى الآونة الأخيرة وكانت أحيانا بسبب المصاريف.


وأضاف المصدر، أن الشاهد أقر بالسيرة والسمعة الحسنة للزوجة، مما جعل الجميع يشعر بالدهشة عند معرفة ما حدث، وأن المتهم من محافظة المنيا ويبلغ من العمر نحو 45 عاما ويقطن في المنطقة منذ فترة.

وأضاف الشاهد أن صباح اليوم الاثنين فوجئ بسقوط المتهم على الأرض وعندما صعد الجيران وجدوا الزوجة جثة هامدة وعلموا بعدها أنه قتلها وانتحر.

وبدأ فريق من نيابة السلام، منذ قليل، بمعاينة موقع انتحار عامل من الطابق التاسع، بعد قتل زوجته بمدينة السلام، لبيان أسباب الواقعة ومناظرة الجثتين والوقوف علي ملابسات الواقعة.

بدأت الواقعة، حين تبلغ لقسم شرطة السلام بقيام عامل بقتل زوجته خنقا، ثم انتحر بالقفز من الطابق التاسع، وانتقل رجال المباحث إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة، فيما تم نقل الجثتين للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم قدرى الغرباوى، رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول مفاده وجود متوفية بإحدى الشقق بدائرة القسم، وسقوط شخص من الطابق التاسع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى المكان، وعثر على جثة لسيدة فى العقد الرابع من العمر مقتولة داخل شقتها، كما عثر على جثة زوجها بالشارع، ودلت التحريات الأولية أن زوجها قتلها خنقا، ثم ألقى بنفسه من الطابق التاسع ولقى مصرعه فى الحال وتم النقل الجثتين إلى المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة الدراجات النارية وتقطيعها وبيعها كقطع غيار بمدينة نصر

بداية الواقعة، أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية") حال استقلاله دراجة نارية "بدون تراخيص"، وبحوزته (سلاح أبيض )، وبالكشف الفنى عن الدراجة "تبين أنها مُبلغ بسرقتها".




وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وأقر بقيامه ببيع الدراجات النارية المُستولى عليها لدى عميله (صاحب ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ومقيم بذات العنوان) وتم ضبطه واعترف بشرائه الدراجات النارية المستولى عليها وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة وأقر بقيامه بتقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع "كقطع غيار". 

وبتفتيش الورشة ملكه عُثر بداخلها على (2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مجموعة من أجزاء الدراجات النارية).. وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

 

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