"الرياضة" ترعى مشروع تخرج طلاب كلية الإعلام بالقاهرة

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي رعاية مشروع SPORTRAIT لدعم الرياضات الفردية وأبطالها، والذي يقوم به مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حيث حرص وزير الشباب والرياضة علي عقد لقاء مع الشباب أصحاب فكرة المشروع.





ويستهدف مشروع التخرج إلقاء الضوء علي الرياضات الفردية وانجازات أبطالها من خلال عمل لقاءات حصرية مع ابطال مصر في تلك الرياضات ومنها (السلاح المصارعة الجودو التايكوندو رفع الأثقال السباحة كرة اليد كرة السلة)، بالإضافة إلى إنتاج مواد دعائية علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتعريف المجتمع المصري بإنجازات هؤلاء الأبطال، ومدى ضرورة تقديم الدعم المعنوي لهم خلال الفترة الحالية، وأثناء مشاركتهم بالبطولات الدولية.





ونوه "صبحي" لهم بدور وزارة الشباب والرياضة في دعم النماذج الشبابية ومبادراتهم التي تساهم في تطوير المجتمع والمنظومة الرياضية، مشيرًا أنه سيتم التعاون مع شباب مبادرة SPORTRAIT خلال الفترة القادمة في المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة كالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ورعاية الأبطال الرياضيين.





ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي رعاية ودعم المشروعات والمبادرات الشبابية والرياضية.



