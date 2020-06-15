"الرياضة" ترعى مشروع تخرج طلاب كلية الإعلام بالقاهرة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:43 م
الوزير والطلاب
الوزير والطلاب
أسماء قورة
وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي رعاية مشروع SPORTRAIT لدعم الرياضات الفردية وأبطالها، والذي يقوم به مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حيث حرص وزير الشباب والرياضة علي عقد لقاء مع الشباب أصحاب فكرة المشروع. 

ويستهدف مشروع التخرج إلقاء الضوء علي الرياضات الفردية وانجازات أبطالها من خلال عمل لقاءات حصرية مع ابطال مصر في تلك الرياضات ومنها (السلاح المصارعة الجودو التايكوندو رفع الأثقال السباحة كرة اليد كرة السلة)، بالإضافة إلى إنتاج مواد دعائية علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتعريف المجتمع المصري بإنجازات هؤلاء الأبطال، ومدى ضرورة تقديم الدعم المعنوي لهم خلال الفترة الحالية، وأثناء مشاركتهم بالبطولات الدولية.

ونوه "صبحي" لهم بدور وزارة الشباب والرياضة في دعم النماذج الشبابية ومبادراتهم التي تساهم في تطوير المجتمع والمنظومة الرياضية، مشيرًا أنه سيتم التعاون مع شباب مبادرة SPORTRAIT خلال الفترة القادمة في المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة كالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ورعاية الأبطال الرياضيين.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي رعاية ودعم المشروعات والمبادرات الشبابية والرياضية.

خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.

تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و91 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا 

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 44598 و1575 حالة وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالة من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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