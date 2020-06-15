بصورة.. محمود حميدة يستعيد ذكريات حرب الكورموز

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استعاد النجم محمود حميدة، ذكريات فيلم حرب الكورموز، بمشاركة متابعيه بصورة من كواليس تصوير الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وعلق علي الصورة قائلا: "سنتين حرب الكورموز. ،وتفاعل الكثير من متابعيه علي الصورة وانهالت الكثير من التعليقات أبرزها :منور يا باشا مصر، بحيك يا أسطورة".



حرب الكورموز، تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج أحمد السبكي، بطولة النجم أمير كرارة، محمود حميدة، مصطفي خاطر وآخرين، وتدور أحداثه خلال فترة الأربعينات من القرن العشرين، حيث تتعرض فتاة للاغتصاب على يد مجموعة من الجنود الإنجليز، فيثأر لها ثلاث شباب مصريين، يموت أحدهم، ويحتجز الجندي الانجليزي الحي في قسم شرطة كرموز الذي يرأسه الجنرال يوسف المصري، ويطالب الجنرال آدمز بتسليمه إليه، لكن يوسف يرفض، ويحرك الجنرال جنود لمحاصره قسم الشرطة، فيدخل في مواجهة شرسة مع الجنرال يوسف وبقية الجنود المصريين.



يشار أن محمود حميدة، يشارك حاليا بفيلم الغسالة" تدور قصته حول عمر، الذي يحاول الاستعانة بها للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.



"الغسالة"، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، وهو فيلم كوميديا وخيال علمي يعود بالثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم قصة حب (2019) الذي حقق نجاحاً في موسم عيد الحب وقت إطلاقه.



