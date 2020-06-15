شاهد.. صورة رومانسية لـ محمد الشرنوبي وزوجته في شهر العسل

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت راندا رياض، زوجة الفنان محمد الشرنوبي، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت راندا، خلال الصورة وهي أمام البحر ويدها في يد زوجها الفنان محمد الشرنوبي.


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور مديرة أعمال الفنانة أنغام، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يسعد ايامكوا يارب" وأضاف آخر"الله شكلك حلو قوي ماشاءالله ربنا يفرح قلبك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمر ياحبيبي".


يذكر أنه قد تم عقد قران الفنان محمد الشرنوبى منذ أيام، على خطيبته راندا رياض، في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط ؛ نظرا لألتزام الشرنوبي بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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الكلمات المفتاحية

محمد الشرنوبي وراندا رياض

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