رئيس مدينة القصير يتفقد عددًا من المناطق العشوائية (صور)

تفقد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، اليوم الاثنين، المناطق العشوائية، وذلك للوقوف على كيفية تسليم الأهالى، المساكن البديلة.





ورافق رئيس المدينة الجولة مدير التفتيش المالي والإدارى ومدير الإدارة الهندسية ومدير الأملاك ومدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية.





وأوضح "نصر" أن المساكن البديلة للعشوائيات، تضم 36 بيتا ريفيا، وعدد 2 عمارة، مؤكدا أن الوحدة السكنية المعدة للأهالى، شاملة كافة المرافق.





ولفت رئيس مدينة القصير، إلى أن المناطق العشوائية، تهدد حياة المواطنين المقيمين بها وتشكل خطرا عليهم، وأن المساكن البديلة آمنة وموقعها مميز.





وأشار رئيس مدينة القصير، إلى أن الإدارات المختصة قامت بالحصر الشامل للمنازل بالمناطق العشوائية، ووجهت بضرورة الانتقال إلى الوحدات البديلة، وذلك عقب الانتهاء من الدراسات الأخيرة.





وقال رئيس المدينة: إن الدولة تستهدف القضاء على المناطق العشوائية فى ربوع مصر، مناشدا المواطنين الوقوف خلف القيادة السياسية لنصل إلى أعلى معدلات الأمان والنهوض ببلدنا الحبيب.





وتابع أن الدولة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على سلامتهم من الأخطار، ووضع آليات جادة لتوفير كافة أوجه الدعم.



