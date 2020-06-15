رئيس مدينة القصير يتفقد عددًا من المناطق العشوائية (صور)
الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:33 م
محمد طه
تفقد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، اليوم الاثنين، المناطق العشوائية، وذلك للوقوف على كيفية تسليم الأهالى، المساكن البديلة.
ورافق رئيس المدينة الجولة مدير التفتيش المالي والإدارى ومدير الإدارة الهندسية ومدير الأملاك ومدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية.
وأوضح "نصر" أن المساكن البديلة للعشوائيات، تضم 36 بيتا ريفيا، وعدد 2 عمارة، مؤكدا أن الوحدة السكنية المعدة للأهالى، شاملة كافة المرافق.
ولفت رئيس مدينة القصير، إلى أن المناطق العشوائية، تهدد حياة المواطنين المقيمين بها وتشكل خطرا عليهم، وأن المساكن البديلة آمنة وموقعها مميز.
وأشار رئيس مدينة القصير، إلى أن الإدارات المختصة قامت بالحصر الشامل للمنازل بالمناطق العشوائية، ووجهت بضرورة الانتقال إلى الوحدات البديلة، وذلك عقب الانتهاء من الدراسات الأخيرة.
وقال رئيس المدينة: إن الدولة تستهدف القضاء على المناطق العشوائية فى ربوع مصر، مناشدا المواطنين الوقوف خلف القيادة السياسية لنصل إلى أعلى معدلات الأمان والنهوض ببلدنا الحبيب.
وتابع أن الدولة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على سلامتهم من الأخطار، ووضع آليات جادة لتوفير كافة أوجه الدعم.
خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.
تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و91 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 44598 و1575 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالة من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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