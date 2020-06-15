رئيس مدينة القصير يتفقد عددًا من المناطق العشوائية (صور)

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:33 م
الزيارة
الزيارة
محمد طه
تفقد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، اليوم الاثنين، المناطق العشوائية، وذلك للوقوف على كيفية تسليم الأهالى، المساكن البديلة.

ورافق رئيس المدينة الجولة مدير التفتيش المالي والإدارى ومدير الإدارة الهندسية ومدير الأملاك ومدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية. 

وأوضح "نصر" أن المساكن البديلة للعشوائيات، تضم 36 بيتا ريفيا، وعدد 2 عمارة، مؤكدا أن الوحدة السكنية المعدة للأهالى، شاملة كافة المرافق.

ولفت رئيس مدينة القصير، إلى أن المناطق العشوائية، تهدد حياة المواطنين المقيمين بها وتشكل خطرا عليهم، وأن المساكن البديلة آمنة وموقعها مميز. 

وأشار رئيس مدينة القصير، إلى أن الإدارات المختصة قامت بالحصر الشامل للمنازل بالمناطق العشوائية، ووجهت بضرورة الانتقال إلى الوحدات البديلة، وذلك عقب الانتهاء من الدراسات الأخيرة. 

وقال رئيس المدينة: إن الدولة تستهدف القضاء على المناطق العشوائية فى ربوع مصر، مناشدا المواطنين الوقوف خلف القيادة السياسية لنصل إلى أعلى معدلات الأمان والنهوض ببلدنا الحبيب.

وتابع أن الدولة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على سلامتهم من الأخطار، ووضع آليات جادة لتوفير كافة أوجه الدعم. 

خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.

تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و91 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا 

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 44598 و1575 حالة وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالة من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

رئيس مدينة القصير يتفقد عددًا من المناطق العشوائية (صور)
رئيس مدينة القصير يتفقد عددًا من المناطق العشوائية (صور)
رئيس مدينة القصير يتفقد عددًا من المناطق العشوائية (صور)
رئيس مدينة القصير يتفقد عددًا من المناطق العشوائية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين بفيروس كورونا رئيس مدينة القصير حجر صحى اتخاذ الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

برشلونة يقترب أكثر من صفقة الموسم

منذ 33 دقيقة

مفاجأة.. دي بروين يريد ريال مدريد

منذ ساعة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 23 ساعة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ يوم

عاجل.. بشري سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يخطط لافساد صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يغلق ملف التعاقد مع الدبابة الإفريقية وعودة سيرينو للصورة

منذ نصف ساعة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

زيدان يعنف لاعبيه رغم الفوز على إيبار

منذ أقل من ساعة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ يوم

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:25 م

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا

08:58 ص

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

10:29 م

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

01:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال