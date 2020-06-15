البابا تواضروس يعزي رئيس الطائفة الإنجيلية في وفاة والدة زوجته

أرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعازيه للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في ووفاة السيدة صوفي بطرس والدة زوجته الأستاذة هالة توما، مديرة كلية رمسيس الجديدة.





وجاء نص الرسالة:





"عَزِيزٌ فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ مَوْتُ أَتْقِيَائِهِ"،خالص تعازينا القلبية للدكتور القس اندريا ذكي والاستاذة هالة توما والاسره الكريمه في انتقال الام الغالية السيدة صوفي بطرس، الرب ينيح روحها ويرسل تعزياته السمائيه لكم،خالص محبتي.





من ناحيته، أرسل صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية عزاء في وفاة الراحلة، جاء فيها: بمشاعر الحزن والرجاء في الحياة الأبدية، ننعى السيدة صوفي، ونطلب من الرب أن يستقبلها في ملكوت السموات، ويعزي قلوبكم أجمعين.





وشُيعت السبت الماضي، جنازة السيدة صوفي بطرس بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، وذلك برفقة عدد محدود جدًّا من العائله ورعاة الكنيسة مع الالتزام بكافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، ومن المقرر أن يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية رسائل التعزية من خلال وسائل التواصل الإليكتروني.





الراحلة هي زوجة الراحل القس عزيز توما، ووالدة كل من ألاستاذة بشائر توما، والمهندسة فضائل توما، والمحاسب شادي توما، والمهندس رفيق توما.



