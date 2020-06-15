تعرف على تفاصيل الموجة الحارة التي ستتعرض لها البلاد

قال الدكتور محمود شاهن، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تشهد حالة من الاستقرار الواضحة، حيث تدور درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في هذا التوقيت من العام.





وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من شعورنا بحرارة الطقس، منوها بأن البلاد ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث ستسجل الحرارة على القاهرة 35 درجة، بينما ستصل درجة الحرارة يوم الأربعاء إلى 39 درجة.





وأوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستعود لمعدلها الطبيعي يوم الخميس، معلقا: "موجة حارة سريعة ودرجة الحرارة ستعود لطبيعتها".





نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.





طقس الإثنين نهارًا

- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.





- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس الإثنين ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس لطيف على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.





الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.