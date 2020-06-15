آية مدني: أنا سفيرة للرياضة.. والأكاديمية العربية بيتي الثاني

كشفت آية مدني ، عضو لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية ورئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث،والمدرس المساعد بكلية النقل الدولي واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،أنها حققت بطولات عالمية كثيرة ما رشحها لتقلد بعض المناصب الإدارية الكبيرة، أبرزها ترشيحها إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطاب، بسبب ثقته بها،بعد نجاحها في التمثيل المشرف لمصر.





وأضافت مدني في تصريحات لها اليوم، أنها استطاعت بعد عام واحد، الدخول في لجنة شئون اللاعبين ثم أصبحت رئيسه لتلك اللجنة، لافتة إلى أنها نجحت في أن تكون عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي في الخماسي الحديث، ثم عضوا بمجلس إدارة نادي الشمس، وهذا كله بفضل الله ثم تشجيع الأب الروحي الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،مؤكدة علي دعمه المتواصل لها حتي تم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2017.





وأكدت مدني على "أن الأكاديمية العربية هي بيتها الثاني، وأن إدارة الأكاديمية ممثلة في الدكتور إسماعيل عبدالغفار،بيدعموني من أيام الكلية من 2006 حتى 2010، وحصلت على الماجيستير من الأكاديمية، وأعمل حاليا مدرس مساعد، في كلية النقل الدولي واللوجيستيات فرع القاهرة منذ 10 سنوات".





وقالت مدني: تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لها يرجع لبعض النجاحات التى حققتها على المستوي الدولي، وتابعت: "لما الوزير بيسافر مؤتمرات خارجية الناس هما اللي بيكلموه عني، وبيشوف الفيديوهات اللي أنا متطوعة فيها".





وأشارت: "أنا اعتبر سفيرة السلام والرياضة، والوزير شاف المجهود، إزاي علمت الشباب السوريين في مخيم الزعفري في الأردن، وقدرت أعملهم لعبة السلاح من مواد مثل زجاجات المياه الغازية الكبيرة، وخراطيم الزراعة التالفة وإزاي يعملوا سلاح ويدافعوا عن نفسهم، فهو لما شاف الكلام ده وقابلته في مؤتمر الشاب في شهر 12 عام 2019 في شرم الشيخ، وشكرني ع التشريف الدولي اللي بقدمه كمصرية