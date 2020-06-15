محمد محروس ينتهي من تحضيرات فيلم "أشرار في المصيدة"



وأوضح أن الفيلم يدور في إطار كوميدي رومانسي، يعتمد على البطولة الجماعية وبعض النجوم الشابة وتدور قصته حول علاقة تربط بين شاب وفتاة يعملان في إحدى القرى السياحية وتنشأ بينهم علاقة حب بعد الصداقة ولكن تصطدم الفتاة بهذا الحب بعد أن تعرف أن الشاب متزوج من أخرى لتقع بينهما مشاكل كثيرة .





حيث يعقد السيناريست محمد محروس، جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للإستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد، وبحث عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسم التعاقد معهم بشكل رسمي للبدء فى أعمال التصوير،حيث من المقرر عرضه في ٢٠٢١ القادم.

أكد السيناريست محمد محروس، في تصريحات صحفية له، على أنه إنتهى من التحضيرات الأخيرة لفيلمه الجديد "أشرار في المصيدة"، وهو اسم مبدئي وهو بطولة محمد نور، نرمين ماهر، شيري مجدي، وغيرهم من النجوم الشباب، ومن المقرر التصوير بعد الاستقرار علي باقي أبطال الفيلم .