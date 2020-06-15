إصابة فنان شاب و10 من أفراد أسرته بفيروس كورونا

كشف الفنان الشاب علاء عرفة، عن إصابته هو وعشرة أفراد من عائلته بفيروس كورونا،وذلك لتوضيح بعض المعلومات التى تعرف عليها بخصوص المرض والتي من الممكن أن يُفيد الناس بها، وذلك من خلال مقطع فيديو قام بنشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".وأوضح علاء عرفة، خلال الفيديو بعض المعلومات عن فيروس كورونا وعن كيفية الإصابة به عن طريق العين والفم والأنف،لأن الفيروس يدخل للجسم من خلال هذه المنافذ، كاشفًا عن بعض تطورات مرض فيروس كورونا والتي تتضمن الالتهابات الرئوية الحادة وتستدعي مكوث المريض داخل غرفة الرعاية المركزة داخل المستشفى لتلقى الخدمات الطبية اللازمة، مُشيرًا إلى أن هذا ما حدث مع والده.وأوضح الفنان الشاب علاء عرفة أن الأعراض بدت على أفراد عائلته ولم تكن مماثلة، لكنها اختلفت ما بين ارتفاع فى درجة الحرارة والكحة والصداع وفقدان حاسة الشم والتذوق والدوخة وهمدان الجسم، وغيرها الكثير من الأعراض.وعلق علاء عرفة على الفيديو قائلاً :"تجربتى أنا وعائلتى مع فيروس كورونا Covid19،أنا الحمد لله كويس وأحسن دلوقتى واحنا حاليًا بنتماثل للشفاء وفى فترة النقاهة بعد الإصابة لمدة أكثر من 21 يوم والحمد لله دلوقتى المسحات والتحاليل كويسة جدًا وفى انتظار خروج باقى عائلتى من الرعاية فى المستشفى بالسلامة إن شاء الله".وتابع علاء عرفة قائلاً :"الغرض من الفيديو ده التوعية العامة يمكن تفيد أى شخص ولو بمعلومة بسيطة وتكون سبب فى شفاء شخص أو الوقاية من الكورونا، وللعلم المرض مش عيب والمرض مش بعيد عن أى شخص وده مش المرض الوحيد الموجود فى العالم اللى بيصيب الإنسان،ياريت ناخد الموضوع بجدية شوية، أنا حاولت إن الفيديو مايكونش طويل بس معلش".وفي سياق آخر، شارك علاء عرفة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الاختيار" وجسد خلاله شخصية الملازم أول عبد الرازق، وهو أحد الضباط المقربين للشهيد أحمد صابر المنسى في الصاعقة.مسلسل "الاختيار" من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، إنتاج سينرجي،بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، معتز هشام، دينا فؤاد، أحمد وفيق، أحمد فؤاد سليم، إسلام جمال، مخرج منفذ خيري سالم ، مدير التصوير حسين عسر ،منتج فني فتحي إسماعيل،إشراف عام حسام شوقي.