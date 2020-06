إصابة فنان شاب و10 من أفراد أسرته بفيروس كورونا

View this post on Instagram

انا الحمد لله كويس و أحسن دلوقتي و إحنا حالياً بنتماثل الشفاء و في فترة النقاهة بعد الإصابة لمدة أكثر من ٢١ يوم و الحمد لله دلوقتي المسحات و التحاليل كويسة جداً وفي إنتظار خروج باقي عائلتي من الرعاية في المستشفي بالسلامة إن شاء الله الغرض من الڤيديو ده التوعية العامة يمكن تفيد اي شخص ولو بمعلومة بسيطة وتكون سبب في شفاء شخص او الوقاية من الكورونا. وللعلم المرض مش عيب والمرض مش بعيد عن أي شخص وده مش المرض الوحيد الموجود في العالم اللي بيصيب الإنسان. ياريت ناخد الموضوع بجدية شوية. انا حاولت ان الڤيديو مايكونش طويل بس معلش... #كورونا_مش_عيب #المرض_مش_عيب #covid19