داليا البحيري تترقب نتيجة مسحتها بعد إصابة زوجها بفيروس كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:47 م
داليا البحيري وزوجها
داليا البحيري وزوجها
هبة أحمد

أجرت الفنانة داليا البحيري تحاليل طبية بعد اشتباه إصابتها بفيروس كورونا، نتيجة لمخالطتها لزوجها رجل الأعمال حسن سامي الذي أثبتت التحليلات إصابته بفيروس كورونا، وتنتظر داليا حاليًا معرفة نتيجة المسحة الطبية الخاصة بها، وذلك وسط قلق شديد من محبيها، والتي من المقرر أن تظهر مساء اليوم.

وكانت داليا البحيري قد أعلنت أمس عن إصابة زوجها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،حيث كتبت منشورًا قالت فيه :"أوك، أنا حبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب؛ لأن أنا عارفة ومتأكدة إن احنا عملنا اللي علينا وزيادة، حافظنا وقعدنا في البيت، وعقمنا وطهرنا، وشجبنا اللي نزل انطلق واتفسَّح،وأنا والحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا- سبحانه وتعالى، حسن جوزي وحبيبي طلع إيجابي كورونا ڤايروس،ربنا يشفيه ويعافيه يارب".

وتابعت داليا البحيري: "احنا كلنا عملنا مسحات،أنا والأولاد، واللي بيساعدونا في البيت؛ عشان نطمن؛ لأننا كنا مخالطين لحسن،وبإذن الله نعرف النتيجة بكرة بليل،وربنا يجيب العواقب سليمة يارب".

وأضافت داليا البحيري قائلة:" أنا بقول الكلام ده ليه؟؛ عشان أي حد لازم يعمل كده، لازم يقول، وبكل وضوح؛ عشان الناس اللي كانت مخالطة ليهم يعرفوا، ويطمنوا على نفسهم، لأن دي أمانة،والمرض مش حاجة الواحد يخجل منها،بشكر كل اللي اتكلم يطمن على حسن وعلينا، وآسفة إن احنا مش ملاحقين نرد؛ عشان متكركبين، وبنشوف حنعمل إيه،دعواتكم لحسن بالشفاء العاجل، ودعواتكم لينا إننا نكون بخير، ألف شكر، وربنا يسلمكم جميعا، ويحفظكم من كل شر". 

وفي سياق آخر، خاضت الفنانة داليا البحيري السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، والمسلسل بطولة عادل إمام،رانيا محمود ياسين،دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني،إلهام عبد البديع، وفاء صادق،سليمان عيد، داليا البحيري،محمد الكيلاني،بدرية طلبة، هدى المفتي،طارق الإيباري،من تأليف أيمن بهجت قمر،إخراج رامي إمام.

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