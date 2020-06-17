زيدان يستجيب لرغبات بيكهام

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:52 م
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي

يخطط ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي للتعاقد مع نجمي نادي ريال مدريد لوكا مودريتش وخايمس رودريجيز خلال فترة الانتقالات الصيفية مستغلًا الأزمة العنيفة لعدم تجديد عقدهما الذي ينتهي في صيف عام 2021.

 

وكشف موقع "جول العالمي" عن أن ديفيد بيكهام تواصل مع ريال مدريد لبحث إمكانية التعاقد مع جيمس رودريجيز ولوكا مودريتش ووجد مرونة كبيرة من زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي الراغب في تلبية مطالب بيكهام.

 

وشدد الموقع على أن جيمس ردوريجيز صاحب الـ 28 عاماً لديه عروض أقوى يبحث نادي ريال مدريد عن الوصول لأفضل عرض مالي من خلالها مثل يوفنتوس الإيطالي وأرسنال وإيفرتون الذين يبحثون عن ضمه بأي طريقة.

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