إعلان عودة الدوري الاسترالي 16 يوليو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
وكالات
يعاود الدوري الأسترالي لكرة القدم نشاطه في 16 يوليو ، بعد أن توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما أفاد اليوم الإثنين الاتحاد المحلي للعبة.

بعد أن كان آخر نشاط رياضي يتوقف في البلاد، سيصبح دوري "أي ليغ" آخر بطولة رياضية تستأنف نشاطها، إذ استأنفت بطولتا الركبي، وكرة القدم الأسترالية (تلعب بالأيدي) نشاطهما، على أن يعود دوري "سوبر ركبي" اعتباراً من 6 يوليو.

وكشف رئيس اتحاد اللعبة جيمس جونسون، بأن قرار العودة تحقق اتفاقية دفع جديدة مع اللاعبين لتغطية الموسم بروزنامته الممددة، مضيفاً من دون أن يوضح شكل اتفاق الرواتب: "اضطررنا جميعاً إلى إعادة التكيف مع هذا المشهد الجديد، وهذا يعني التعاضد لتقديم تضحيات من أجل الصالح العام للعبة".

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