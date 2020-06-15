شذى حسون للعاهل المغربي: "طال الله في عمرك سيدي"

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
رشا عادل
حرصت الفنانة شذى حسون، على توجيه رسالة للعاهل المغربي بعد إجرائه عمليه جراحية بالقلب، وذلك من خلال نشر صورة جديدة لها برفقته، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت شذى، على الصورة قائله: "الالحمد لله على السلامة أطال الله في عمرك سيدي ويبعد عنكم كل شر يا رب ملك المغرب محمد السادس".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "اجر وعافيه وربي يحفظه" وأضاف آخر"الشفاء العاجل انشالله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"صباح الخيرات صباح الملك الشهم الغالي".
شذى حسون للعاهل المغربي: "طال الله في عمرك سيدي"
شذى حسون للعاهل المغربي: "طال الله في عمرك سيدي"

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