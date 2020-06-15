"توخيل" ينهي أحلام برشلونة ويوفنتوس

رفض توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي فكرة رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا أحد العناصر الأساسية في فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سواء لبرشلونة الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي.

وقال توخيل لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "لا يزال نيمار أساسيًا في باريس سان جيرمان على مستوى الخطين الدفاعى والهجومي فهو لا يزال لاعبًا موثوقًا به في المباريات المهمة.. نيمار لاعب ذكي يجمع بين المهارة في عقله وكرة القدم بين قدميه فهو مفتاح وحل دائم لنا في كل المباريات".

وتأتي تصريحات توماس توخيل على الرغم من رغبة نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الرحيل إلى برشلونة للعودة من جديد لمزاملة ليونيل ميسي في قلعة كامب نو من أجل تحقيق حلم دوري أبطال أوروبا".