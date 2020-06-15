ريال مدريد ينقذ روبرتو كارلوس

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:54 م
كارلوس
كارلوس
الفجر الرياضي

كشف الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس نجم دفاع نادي ريال مدريد السابق عن أسرار بالجملة في انضمامه إلى النادي الملكي قادمًا إليه من صفوف إنتر ميلان الإيطالي وأهمها تغيير مركزه داخل الملعب ليشارك في مركز الظهير الأيسر.

 

وأكد كارلوس أنه كان يلعب في فريق إنتر ميلان كجناح أيسر وسجل 7 أهداف في أول 7 مباريات بل إنه لعب كمهاجم في إيطاليا كمهاجم صريح في عام 1995 لكن كان يعاني بشدة في هذين المركزين لعدم تأقلمه معهما.

 

وقال كارلوس:"تحدثت مع موراتي لإخباره بأنني لا أريد مواصلة اللعب كمهاجم في إنتر وفي ذلك اليوم انعقد اجتماع مع لورينزو سانز وفي 10 دقائق فقط انتهت علاقتي بإنتر ميلان ورحلت إلى ريال مدريد وهناك لعبت كظهير أيسر وبدأت رحلة التألق".

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