الريال ضد إيبار 1/3 | ملخص واهداف مباراة Real Madrid VS Eibar في الدوري الاسباني (فيديو)

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:32 م
الريال ضد إيبار
الريال ضد إيبار

الريال ضد إيبار 1/3 | ملخص واهداف مباراة Real Madrid VS Eibar في الدوري الاسباني (فيديو)

الريال ضد إيبار | حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على مضيفه إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، في إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" 2019/2020.

ملخص واهداف مباراة الريال ضد إيبار في الدوري
افتتح النجم الألماني توني كروس لاعب وسط ميدان الفريق الملكي، التسجيل في الدقيقة 4 بداية اللقاء من تسديدة صاروخية على يسار حارس إيبار، وأضاف القائد سيرجيو راموس الهدف الثاني للريال في الدقيقة 30، بعدتمريرة سحرية من إدين هازارد ليضعها "راموس" بسهولة في المرمى، واختتم الظهير الإيسر البرازيلي مارسيلو ثلاثية الريال في الدقيقة 37، من تسديدة زاحفة قوية، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/3 للملكي.

وفي الشوط الثاني، سجل إيبار هدف حفظ ماء الوجه عن طريق لاعبه بيدرو بيجاس في الدقيقة 60 من تسديدة خدعت تيبو كورتوا حارس الريال وسكنت الشباك، لتنتهي مباراة الريال ضد إيبار بنتيجة 1/3 للملكي.
 
بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 59 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي برشلونة، صاحب الصدارة برصيد 61 نقطة، بعد فوزه بالأمس على ريال مايوركا بنتيجة 0/4، بينما تجمد رصيد إيبار عند النقطة 28 في المركز السادس عشر.

وتعتبر هذذا المباراة الأولى لفريق ريال مدريد بعد توقف دام لمدة 3 أشهر، وذلك نظرًا لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تشكيل الريال ضد إيبار في الدوري:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - مارسيلو.

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو - إدين هازارد - كريم بنزيما.

بالفيديو.. ملخص واهداف مباراة الريال ضد إيبار في الدوري:-


الريال ضد إيبار 1/3 | ملخص واهداف مباراة Real Madrid VS Eibar في الدوري الاسباني (فيديو)

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