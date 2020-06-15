شرط غريب يعقد "صفقة" برشلونة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:13 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي

حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي أول طلباته للاستغناء عن لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق لنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن إنتر ميلان رفض دخول لاوتارو مارتينيز في صفقات تبادلية وتمسك بالحصول على 111 مليون يورو فقط من أجل بيع اللاعب دون أي تبادلات.

 

ويعد مارتينيز أحد أهم اللاعبين المطلوبين لتدعيم خط هجوم برشلونة في الموسم الجديد

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