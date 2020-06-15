رسالة جديدة من ريهام سعيد لـ متابعيها.. ماذا قالت؟

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
رشا عادل
بعثت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة تفاؤل لمتابعيها، من خلال نشر صورة جيدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ريهام، على الصورة قائلة: "ساعات بتحس ان انت ملكش مكان ومفيش حد فهمك ده مش عشان انت وحش ده عشان انت اشطر واحسن ربنا خلقك مختلف ومطلوب منك تعيش في العالم بتاعك الي مليان حاجات جميله حتي لو محدش صدقك مش مهم اوعي تتغير".

وأضافت:"هي فتره وهانقضيها بحلوها ومرها وفتره قصيره اوي حاول تستمتع بكل لحظه حتي بانك تتامل ملكوت الله وجماله".


وتابعت:"الحياه حلوه احنا الي مصعبنها الي يبيعك بيعه الي يستجدغ معاك شيلوا فوق راسك. الي بيدايقك ابعد عنه واترحم عليه. معكش فلوس؟ اكيد معاك الصحه والستر الي ملهمش تمن؟ في ناس بتحاربك ؟ مساكين تاعبين نفسهم علي الفاضي كل واحد هاياخد نصيبه".


وأشارت:"حاسس بالظلم ومخنوق ؟ بكره حقك يجيبلك لغايت عندك الدنيا دواره. حلمت والحلم ماتحققش مفيش مستحيل اجتهد وادعي. حاجات كتير راحت ؟ لسه حاجات كتيره تانيه حلوه جايه الدنيا مقفله معاك من كله ؟ ربنا عالم وان الله مع الصبرين اذا صبروا ربنا الي اكبر من اي حد مابينساش عباده وبكره احلي خلي بس قلبك حلو وابتسم وقول يا رب".


واختتمت:"ربنا مابيخذلش عباده الصالحين. صباحكوا زي الفل وان شاء الله انهارده اخلي من امبارح وبكره احلي واخلي ربنا يحفظكوا ويعفيكوا. يا رب اشفي كل مريض وهون عليهم تعبهم واغفر لهم وارفع عنهم هذا البلاء.يا الله انك عفو تحب العفو فاعفو عنا".

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