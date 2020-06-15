وزير الدفاع الياباني يوقف نشر نظام أيجيس المضاد للصواريخ

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، اليوم الاثنين، أنه أوقف خطط نشر رادار إيجيس آشور المضاد للصواريخ للدفاع الجوي الذي يمكنه تعقب واستهداف الصواريخ البالستية في الفضاء في جزأين من اليابان.

وصرح "كونو" للصحفيين، بأنه بسبب المشكلات الفنية وكذلك التكلفة، تم وقف خطط نشر الرادار في شمال وجنوب اليابان، كما أوردت وكالة "رويترز".

وفي سياق منفصل، تجرى وزارة الدفاع اليابانية تحقيقًا في "تسريب محتمل " لتفاصيل صاروخ جديد على أحدث طراز فى هجوم إلكترونى واسع النطاق على شركة "ميتسوبيشى إلكتريك"، ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مصادر "مطلعة" - لم تكشف عن هويتها - القول، إن الوزارة تشتبه في أن متسللين سرقوا معايير الأداء التي أُرسلت إلى عدد من شركات الصناعات العسكرية في إطار عملية تقديم العطاءات للمشروع، مشيرة إلى أن شركة "ميتسوبيشي إلكتريك " لم تفز بعطاء النموذج المبدئي.

وتجري وزارة الدفاع اليابانية التحقيق في القضية، بالتنسيق مع شركة الإلكترونيات الكبرى - أحد اللاعبين الرئيسيين في صناعات الدفاع والبنية التحتية في اليابان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت المصادر "المطلعة " أن التسريب "المحتمل " يتضمن معلومات حول إنتاج نموذج أولي للصاروخ الذي طلبته وزارة الدفاع اليابانية أثناء عملية تقديم العطاءات.
جدير بالذكر، أن وزراة الدفاع اليابانية لم تصنف هذه المعلومات بأنها سرية نظرًا لأن قدرة الصاروخ يمكن أن تتغير أثناء التطوير، غير أن مثل هذه البيانات تتطلب تعاملا حذرا.

وردًا على سؤال يهذا الشأن، امتنع كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، عن تقديم أي تفاصيل. وقال سوجا - المتحدث باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي - إن وزارة الدفاع تدرس عن كثب أثر التسرب المحتمل للمعلومات على الأمن.

وكانت وزارة الدفاع اليابانية أطلقت دراسة حول مثل هذه الصواريخ في "2018" في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الدفاع عن الجزر النائية.

وفي يناير الماضي، قالت شركة "ميتسوبيشي إلكتريك" إنها تعرضت لهجوم إلكتروني ضخم يمكن أن يؤدي إلى تسريب المعلومات المتعلقة بقوات الدفاع الذاتي.

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