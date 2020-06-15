الطالع الفلكي الإثنين 15/6/2020..صَفْحَة جَدِيدَة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الحَمَل ، ويدخل الثّور فى الحادية عشرة و35 دقيقة ظهر غدٍ الثّلاثَاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى الحادية عشرة و47 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 8 بَؤونَة قبطى ، 15 حُزَيْرَان رُومى ، 23 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الرّاجل الجَدَع مَيِزْعَلْش عاللى رَاح ، ياخُد الهُدر ويُأف تَانِى على رِجْلِيه.(كامل أنور من فيلم الأيدى الناعمة-1963)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الحَمَل يعنى

مخلوق صغير السن مُفعَم بالتفاؤل والفرحة يرغب فى اللعب والتنطيط ، هو برج يُعبّر عن البدايات الجديدة وعدم الإلتفات للماضى فما فات فات وانتهى الأمر، وقت للحركة واللحلحة والتنفيذ الملموس لأعمالك فالحمل يعنى طاقة الشباب وأنت قادر على بذل المجهود مهما بدا شاقاً تحت صقيع البرد القارس ، وقت تستعيد فيه شبابك وترتدى ملابسك الجديدة وتظهر بنيولوك وكأنك وُلدت من جديد لتطوى صفحة الدورة القمريّة الفائتة بخيرها وشرّها ، حبّ فاشل أو وظيفة فقدتها لاتعنى نهاية الدّنيا لكنها تعنى وظيفة جديدة فى مكان أفضل ومع زملاء أطيب،حبيب/ة أجمل ومن أسرة أفضل ، تعويض عن آلام الماضى واستعادة لمظهر الصحّة والشباب ونبذ لحالة الخنوع أو الشعور بالضعف، الثقة بالنفس و الشعور بالحيويّة هى ما يُمطرك به القمر بحلوله ببرج الحَمَل ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات، إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.





برج الثور: السّرعة سلاح ذوحدّيْن لإقتناص فرصة سانحة أو التأنّى لصيد أثقل وزناً ،أنت أدرى بأحوالك لكن تأكد أنّ معلوماتك غيرمشوّهة غير ناقصة وغير مغلوطة.





برج الجوزاء: أفكارك المبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: أن تعرف مهاراتك فهذا جيّد، أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك فهذا مُمتاز لتوفّر على نفسك قطع وعود قد لا تتمكّن من الوفاء بها.





برج الأسد: رغبة فى رعاية كل من حولك كالفقراء والأيتام،الحيوانات والطيور، لا تنسَ تلك الرعاية لشيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج العذراء : تأكد من كتابة الطلبات المنزلية بورقة أثناء شراء المشتروات حتى تتجنّب إعادة السّلع الغير مرضى عنها وصنع مشكلة ضخمة من مشكلة تافهة.





برج الميزان : إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل،على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لا يُترك كله.





برج العقرب: الشخص الأكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص ، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم، لكن لايعنى أن تُعطى الثقة للجميع.





برج القوس: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط ، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد أنصاف الحلول.





برج الجدى: حلّ خلافاتك باللين وحلو الكلام ،هذه النّصيحة تنسحب على علاقتك بمديرك فى العمل وبأفراد أسرتك وزوجتك ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الدّلو: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج الحوت: من وقتٍ لآخر تبدو العزلة مصدراُ لشحنك بالطاقة ،حاول إستثمار العزلة لأداء فروضك الدينيّة لتضمن أقصى إستفادة مُمكنة من حالة التنسّك هذه.



