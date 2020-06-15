موجة حارة جديدة تنتظر مصر.. اعرف الحكاية × 9 معلومات





بسبب التغيرات المناخية، تطرأ على مصر من وقت لآخر موجة حارة تشهدها البلاد، مما يؤدي إلى تأثير بشكل واضح على المواطنين، خاصة الذي يحتاجون لتطبيق إجراءات معينة من أجل التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة.





ومنذ نهاية شهر رمضان وتشهد مصر موجات حارة على بعد فترات مختلفة كان آخر في بداية شهر يونيو الجاري.





وفيما يلي تقدم "الفجر" كافة المعلومات عن الموجة الحارة وكذلك النصائح التي يمكن أن تعتمد عليها لمواجهتها:





1.الموجة الحارة تستمر لمدة 48 ساعة فقط وتقترب درجة الحراة لـ 40.





2.الحرارة تبدأ في الارتفاع من غدا الثلاثاء أما ذروة الارتفاع ستكون بعد غد الأربعاء حسب ما أعلن مسئولي هيئة الأرصاد الجوية.





3.وحسب تقارير هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة 39 درجة.





4.أرجع خبراء الأرصاد تلك الموجة الحارة إلى تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.





5.الخميس ستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية وتسجل بين 33 و34 درجة.





6.يجب ارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، أو الجلوس فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع الرطوبة، وحال وقوفك تحت الشمس، يجب استخدام الشمسية أو قبعة على الرأس حتى تقلل من تأثير درجات الحرارة على الدماغ.





7.يفضل تناول من 8 لـ 12 أكواب مياه على مدار اليوم حتى يرتوي الجسم بالمياة ولا يتعرض الإنسان لأية حالة هبوط أو جفاف.





8.امنع الحرارة من دخول منزلك بظلال أو ستائر خلال الساعات المشمسة للحفاظ على برودة منزلك بمكيفات الهواء، وللحفاظ على برودة البيت يجب أن تلجأ إلى تشغيل الأجهزة الكهربائية بالمساء وليس بالنهار لأنها تزيد من درجة حرارة المناخ، ويفضل ألا يتم تشغيل الأفران وغسالات الصحون وغسالات الملابس والمجففات نهار، في الوقت الذي تزداد فيه درجات حرارة الجو.





9.خلال اليومين يجب الاستحمام مع استعمال مياه الصنبور العادية وليست الدافئة ويفضل استخدام صابونة الجلسرين، وذلك لترطيب الجسم بشكل مستمر حتى لا يتعرض الإنسان للجفاف خاصة وقت الإفطار.







