باريس سان جيرمان يحسم مستقبل "ميسي" مع برشلونة

يحسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مستقبل ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني الذي يرفض تجديد عقده إلا إذا تم التعاقد نيمار دا سيلفا نجم الفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مستقبل ميسي بات مرهونًا بإمكانية استغناء باريس سان جيرمان عن نيمار ففي حالة الموافقة على رحيله سينتقل إلى برشلونة وإذا تمسك النادي بشروطه في صفقة نيمار فسيكون مصير ميسي هو الرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي يتهم إدارة برشلونة بمحاولة تشويه صورته أمام الجماهير في وسائل الإعلام لذلك يتدخل في الصفقات بنفسه ردًا على مؤامرة الإدارة.