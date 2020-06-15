احتفالا بعيد ميلادها.. أبو ينشر صور مع شقيقته في مرحلة طفولتهما

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
حرص المطرب "أبو"،على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقته علياء، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشر أبو مجموعة صور جمعته بشقيقته في مرحلة الطفولة،وحتى مرحلة شبابهما، وعلق على الصور قائلاً :"ولد الإخوة ليزعجوا أخواتهم، آمل أننى ما زلت أقوم بعمل جيد، أسعد عيد ميلاد لأول صديق لي".


والجدير بالذكر آن آخر أعمال أبو هي أغنية "حبيبي يا ليل" التي قدمها في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع روبرت كمال.

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