عزل قريتين في الدقهلية خوفًا من انتشار كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، أن نسبة إجمالي المصابين مقارنة بالإصابات علي مستوي جمهورية ١%.

وأشار وكيل صحة الدقهلية، في بيان صحفى، إلي أن إجمالي الأسرة المخصصة للعزل ١٢٩٠ سريرا، مشغول منها ٢٣٣ سريرا، والشاغر ١٠٥٧، أي أن نسبة الشغال ١٨% 

وقال وكيل صحة الدقهلية، إن إجمالي حالات العزل المنزلي الايجابي ٧٧ حالة علي مستوي المحافظة.

وأشار وكيل صحة الدقهلية، إلى أنه تم توزيع ١٤٥٠ شنطة علاج للمخاطين علي المنازل، من بينهم ٣٠٠ شنطة للأطفال، وكشف وكيل صحة الدقهلية عن تعافي ٣٣ حالة من مصابي كورونا وطبقوا العزل المنزلي، مشيرا الي أن قريتين فقط تحت العزل من إجمالي ٤٩ قريه تم عزلهم من بدايه الجائحة.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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