"إن شاء الله هدّاف الدوري السنادي".. علي ربيع يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
رشا عادل
حرص الفنان علي ربيع، على تهنئة للاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة جديدة له برفقته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق علي، على الصورة قائلًا:"كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه يا احسن لعيب فالعالم وان شاء الله هداف الدوري السنادي بأمر الله".


يذكر أن آخر أعمال علي ربيع، مسلسل "عمر ودياب" الذي شارك به السباق الرمضاني المنقضي 2020، وتدور احداثة في إطار كوميدي أجتماعي حول شابان عطلان يبحثان عن فرصة عمل، وشارك في بطولته الفنان مصطفى خاطر وهاجر عفيفي وكارولين عزمي.

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