روسيا تتهم عالم بارز بالخيانة بنقل أسرار إلى الصين

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
اتهم المدّعون العامون في روسيا عالمًا روسيًا بارزًا، بالخيانة بعد اتهامه بتمرير أسرار الدولة إلى الصين، وقال محاميه، اليوم الاثنين، إن موكله يمكن أن يقضي عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن إذا ثبتت إدانته.

وأضاف محاميه، إيفان بافلوف، أن الأكاديمي البالغ من العمر 78 عامًا يسافر إلى الصين مرتين في السنة للتحدث كمحاضر ضيف ونفى تسليم اسرار الدولة للسلطات الصينية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأوضح "بافلوف"، أن "ميتكو" سافر إلى الصين بوثائق لمحاضراته، لكن هذه كانت تحتوي على معلومات أكاديمية ومفتوحة المصدر فقط.

وأردف "بافلوف": "لم تكن هناك أسرار دولة هناك على الإطلاق. نحن نعتبر هذه الاتهامات سخيفة"، معربًا عن أمله في رفض القضية قبل المحاكمة.

وقال مصدر لوكالة أنباء إنترفاكس، إن "ميتكو" اتهم بتقديم الصين معلومات تتعلق بالأساليب المستخدمة للكشف عن الغواصات.

فاليري ميتكو، رئيس أكاديمية القطب الشمالي للعلوم في سانت بطرسبرج، رهن الإقامة الجبرية منذ أن اتهمته السلطات بالخيانة العظمى في فبراير.

تم القبض على عدد من العلماء الروس واتهموا بالخيانة في السنوات الأخيرة بتهمة تسليم مواد حساسة للأجانب. وقال منتقدو الكرملين، إن هذه الاعتقالات نابعة من جنون العظمة الذي لا أساس له.

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