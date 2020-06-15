"التموين" تعلق على فيديو أكياس السكر التي تحتوى على حبوب دواء

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

تلقى على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من شركه السكر والصناعات التكاملية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز حماية المستهلك أكدت فيه بأن الكيس المعروض بالفيديو المتداول يختلف إختلافاً كلياً عن كيس شركة السكر، حيث أن ألوان أكياس السكر التمويني تحتوي على ألوان مختلفة تماماً عن تلك الأكياس التي عرضها المواطن في الفيديو المتداول وشكل ولون أكياس شركة السكر موحد علي جميع مصانع الشركة، فضلاً عن أن وجود كميات من البودرة داخل الكيس ليس من إنتاج شركة السكر حيث يتميز انتاج شركة السكر بالحبيبات الكبيرة غير ناصعة البياض.


هذا وقد قامت وزارة التموين بالتوجيه للأجهزة المعنية بالرقابة بالوزارة لأخذ عينات من السكر وشراء أكثر من كيس من بعض المنافذ التموينية وفحصها بالكامل وتبين لا يوجد شيء داخل أكياس السكر سوى السكر فقط، كما تم شن حملات رقابية موسعة على كل مصانع التعبئة المملوكة للدولة والمملوكة للقطاع الخاص وعلى المنافذ التموينية من قبل مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك ومفتشي شركه السكر والصناعات التكاملية المصرية ومفتشي الشركة المصرية لتجارة الجملة ومديرية التموين المختصة للتأكد من صحة انتساب السكر المعروض بالفيديو المتداول وجاءت كلها بالسلب.


هذا وتؤكد وزارة التموين على مواصلة الأجهزة المختصة بالتحري والتحقيق في واقعة تسجيل ونشر هذا الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن قيام المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك بالمتابعة المستمرة للفيديو المتداول ومصدره، وكذا متابعة كل ما ينشر عن صحة وسلامة المستهلكين.


وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسادة المواطنين عدم الالتفات لتلك الفيديوهات او الإنسياق وراء أي اشاعات مغرضة، وتؤكد الوزارة على متابعة كل أجهزة الدولة الرقابية لكل السلع التي تصرف للمواطن سواء التموينية أو الحرة.


وتطالب الوزارة المواطنين بسرعه الإبلاغ أو حالة وجود أي شكاوى تتعلق بالتموين في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو عبر واتساب جهاز حماية المستهلك  ( 01281661880)

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