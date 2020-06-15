ميس حمدان تخضع لجلسة تصوير جديدة

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خصعت الفنانة ميس حمدان، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها مرتدية توب قصير باللون الاسود وبنطلون باللون الابيض والاسود وكان شعرها طويل منسدل مموج واعتمدت على مكياج ناعم يتناسب مع للون التوب وابرزت إطلالتها بعقد باللون الأسود والأبيض".



وشاركت ميس، جمهورها بمجموعة صور من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت حمدان، على الصور قائلة:"شبه مين في الصور دي في ممثلة هنديهبس انا مش عارفه اسمها".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة الإردنية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"كاترينا كيف" وأضاف آخر"في هذه الصور تشبهين الممثلة الهندية كارينا كابور".