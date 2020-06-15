البحوث الإسلامية: أجبنا على 277 ألف فتوى فى النصف الأول من 2020

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في تقريره عن النصف الأول من العام الجاري 2020، أن لجان الفتوى الرئيسة والفرعية المنتشرة في كل مدن ومراكز محافظات الجمهورية استقبلت نحو 257825 سؤالًا في تخصصات متنوعة ما بين مسائل أحوال شخصية، وعبادات، ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، وقامت بالرد عليها بشكل مباشر، فضلًا عن الرد على بعض الشبهات المثارة.

وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب_ شيخ الأزهر بتكثيف العمل بلجان الفتوى من أجل مواجهة فوضى الفتاوى وتبصير الناس بما يثار من قضايا ترتبط بشئون حياتهم، ولحماية المجتمع من النتائج السلبية للفتاوى المضللة التي تخالف التعاليم السمحة للإسلام.

وللتيسير على الناس ممن يصعب عليهم الوصول لمقار اللجان، ولرفع الحرج عن البعض في التواصل المباشر، استقبل الموقع الإلكتروني للمجمع من خلال خدمة الفتوى الإلكترونية نحو (19000) فتوى متنوعة تمت الإجابة عنها جميعًا عن طريق لجنة الفتوى الرئيسة ثم إرسال الإجابة إلى السائل مباشرة.

وقال نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إنه نظرًا للظروف التي يمر بها العالم وما تطلبه ذلك من وجود بدائل للنشاط الدعوي والتوعوي المباشر، حرص المجمع على تنفيذ فعالياته وأنشطته الدعوية والتوعوية بشكل إلكتروني للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير وتعظيم سبل الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، فلم يغفل المجمع النشر الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة وباللغتين العربية والإنجليزية، حيث تم نشر ما يقرب من (5100) منشور توعوي لنشر القيم الأخلاقية وعلاج المشكلات المجتمعية المختلفة استهدف كل واحد منهم توجيه رسالة مهمة في هذا الشأن، كما نشر المجمع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفيديوهات التي يتم إنتاجها داخل المركز الإعلامي وتتعلق بالقيم والأخلاقيات وبعض الرقائق، بلغت نحو (1192) لعلماء المجمع ووعاظ وواعظات الأزهر الشريف.

وأضاف عيّاد أنه على مستوى النشر الثقافي قام المجمع  بتوزيع نحو (31494) نسخة من مجلة الأزهر على عدد من المؤسسات والهيئات في الدولة منها: جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، الجهاز المركزي للمحاسبات، أكاديمية الشرطة، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الشئون المعنوية للقوات المسلحة، مكافحة المخدرات، المعهد الفني والمناطق المركزية للقوات المسلحة، وزارة القوى العاملة والهجرة، التعبئة والإحصاء، قطاع السجون، قطاعات الأمن المركزي، بالإضافة إلى إتاحة كتب السلسلة العلمية للمجمع على الموقع الالكتروني للمجمع على بوابة الأزهر الالكترونية.

وأوضح الأمين العام أنه في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف نفذ مبعوثو الأزهر الشريف إلى دول العالم والبالغ عددهم ما يقرب من (700) مبعوث، مجموعة من اللقاءات التوعوية والثقافية المتنوعة في العديد من المراكز والتجمعات الإسلامية بالخارج؛ وذلك ضمن خطة الأزهر الشريف لنشر الوسطية والتسامح في العالم أجمع، لتحقيق رسالته ودوره محليًا وعالميًا، وإرساء وترسيخ دعائم السلام والتعايش المشترك بين الشعوب والمجتمعات المختلفة، خاصة في هذا التوقيت المهم الذي يحتاج إلى مواجهة حاسمة للمفاهيم المغلوطة التي تروجها جماعات العنف والإرهاب تحت راية الدين وهو منها براء.

وأكد عيّاد أنه فيما يتعلق باللجان العلمية فقد شهد النصف الأول من العام الجاري، انعقاد لجان مجلس المجمع المختلفة بواقع 90 جلسة لمناقشة الموضوعات المطروحة في كل لجنة والعمل على تنفيذ القرارات والتوصيات التي يتم التوصل إليها في الموضوعات والقضايا المعاصرة.

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