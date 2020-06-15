أول تعليق لـ زوج داليا البحيري بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:05 م
داليا البحيري وزوجها
داليا البحيري وزوجها
هبة أحمد


طلب رجل الأعمال حسن سامي، زوج الفنانة داليا البحيري، من أصدقائه بالدعاء له بالشفاء، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا، مُتمنيًا أن لا يكون قد نقل المرض لزوجته وأولاده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك ".


وكتب حسن سامي منشورًا قال فيه:" لقد اختبرت إيجابية Covid-19 الآن،الحمد لله على كل شئ، حالتي كويسة جدًا،دعواتكم مكونش نقلت العدوى لمراتى والولاد أهم حاجة،أسألكم الدعاء، أرجوكم بلاش اتصال، أنا كتبت البوست علشان أي حد تعامل معايا أو حد من القريبين مني يعرف مش أكتر".

وفي سياق آخر، خاضت الفنانة داليا البحيري السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، والمسلسل بطولة عادل إمام،رانيا محمود ياسين،دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني،إلهام عبد البديع، وفاء صادق،سليمان عيد، داليا البحيري،محمد الكيلاني،بدرية طلبة، هدى المفتي،طارق الإيباري،من تأليف أيمن بهجت قمر،إخراج رامي إمام.

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