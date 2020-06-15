ابنة طلعت زكريا ترتدي فستانا مٌزين بصور والدها

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خضعت الفنانة إيمي طلعت زكريا، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها مرتدية فستانًا قصير منفوش مفتوح الصدر عليه صور والدها الراحل الفنان طلعت زكريا وقبعة ونضارة شمس باللون الأسود وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت على مكياج ناعم".



وشاركت إيمي، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصور قائلة:"سيشن جديد عليه صور بابا".



يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا، مسلسل "بنت القبائل" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة حنان مطاوع وهاجر الشرنوبي ومحمد رياض ومدحت تيخا، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.

