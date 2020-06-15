برشلونة يقترب أكثر من صفقة الموسم

يخطط الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي للانتقال إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقاات الصيفية.

كشف موقع كالتشيو ميركاتو عن أن إنتر ميلان بدأ رحلة البحث عن بديل لمارتينيز في الميركاتو الصيفي وقد حددت مهاجم أرسنال الجابوني بيير إيميريك أوباميانج والذي يحظى للمصادفة باهتمام البارسا أيضًا.

وأوضح الموقع أن إنتر ميلان بدأ يستسلم لحقيقة انتقال لاوتارو الوشيك إلى برشلونة، نظرًا لرغبة اللاعب الكبيرة في خوض تجربة كامب نو.

وأضاف الموقع أن قائمة إنتر ميلان لتعويض لاوتارو تضم أيضًا مهاجمىّ آر بي لايبزيج ومانشستر يونايتد، الألماني تيمو فيرنر والفرنسي أنتوني مارسيال على التوالي.