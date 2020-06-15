خطة بول بوجبا للانتقال إلى ريال مدريد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:32 م
بوجبا
بوجبا
الفجر الرياضي

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني إلى ضم صفقة بول بوجبا متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في سوق انتقالات الصيف المقبل.

 

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن بوجبا الذي لا يعيش أسعد أيامه بين جدران ملعب أولد ترافورد، يرغب في الانتقال إلى صفوف النادي الملكي الموسم المقبل، على الرغم من مساعي يوفنتوس الإيطالي لضمه.

 

وشدد التقرير على أن رغبة متوسط ميدان الشياطين الحمر في ارتداء قميص الملكي، تعد أبرز العوامل التي يرتكز عليها الفرنسي زين الدين زيدان من أجل التعاقد مع مواطنه، ضمن مخطط إعادة بناء فريق العاصمة الإسبانية.

 

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