برشلونة يقترب من مدافع ميلان

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:56 ص
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي

يقترب نادي برشلونة الإسباني من ضم أحد المدافعين الأقوياء خلال فترة الانتقالات الصيية في نهاية هذا الموسم.

 

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يراقب قلب الدفاع الدولي الإيطالي إليسيو رومانيولي مدافع نادي أيه سي ميلان الإيطالي الذي لا تتجاوز قيمته أكثر من 50 مليون يورو.

 

ويرغب برشلونة في إداراج كل من إيفان راكيتيتش ورافينيا ألكانتارا ضمن هذه العملية، لكن الصفقة لن تكون سهلة.

 

ويعتبر رومانيولي صاحب الـ 25 عاماً، من أفضل المدافعين في بطولة الدوري الإيطالي، ويمتاز بقدرات ممتازة، بالإضافة لشخصية قوية.

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