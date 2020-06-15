جوهرة تواجه الطقس الحار بـ"البكيني"

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شاركت الفنانة الاستعراضية جوهرة، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة بالمايوه أمام البحر.



وعلقت جوهرة، على الصورة قائلة:"كيف حال صيفك".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًَا لدى جممهور الفنانة الاستعراضية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ياجوهرة انتي ازاي حلوة كده" وأضاف آخر"غزال البحر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جميلة قوي يا جوجو".



يذكر أن جوهرة، شاركت جمهورها بآخر جلسة تصوير لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلالها مرتدية بنطلون باللون الأسود وقميص باللون الأبيض واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وكان شعرها طويل منسدل".