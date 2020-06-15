جوهرة تواجه الطقس الحار بـ"البكيني"

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:59 ص
جوهرة
جوهرة
رشا عادل
شاركت الفنانة الاستعراضية جوهرة، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة بالمايوه أمام البحر.

وعلقت جوهرة، على الصورة قائلة:"كيف حال صيفك".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًَا لدى جممهور الفنانة الاستعراضية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ياجوهرة انتي ازاي حلوة كده" وأضاف آخر"غزال البحر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جميلة قوي يا جوجو".

يذكر أن جوهرة، شاركت جمهورها بآخر جلسة تصوير لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلالها مرتدية بنطلون باللون الأسود وقميص باللون الأبيض واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وكان شعرها طويل منسدل".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ يوم

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يُمثل الأهلي في اجتماع رؤساء الأندية مع اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري

منذ ساعة الا ربع

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ يوم

برشلونة يقترب من مدافع ميلان

منذ 35 دقيقة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها

منذ حوالي 12 ساعة

لهذا السبب.. ملكة جمال شهيرة تخضع لعملية بتر ساق (صور)

منذ ساعة

مفاجأة.. الزمالك يخطط لافساد صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل عرض بيراميدز لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بشري سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

"القوية".. نوال الزغبي تغازل جمهور بصورة من إمام البحر

كارول سماحة تتألق في أحدث ظهور لها على "إنستجرام"

ملك قورة تتألق بإطلالة جديدة على إنستجرام

في أحدث جلسة تصوير.. الجمهور يشبه كارمن سليمان بـ"شاريهان"

راندا رياض تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة (صور)

كارمن سليمان تخطف الأنظار على إنستجرام بجلسة تصوير جديدة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 ص

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

عاجل.. بشري سارة لطلاب الثانوية العامة

11:25 ص

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

10:29 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال