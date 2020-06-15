في عيد ميلاده.. أحلام وتحديات تنتظر محمد صلاح في عامه الجديد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:44 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
يحتفل اليوم الاثنين، محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الثامن والعشرين، حيث أنه من مواليد 15 يونيو لعام 1992 في قرية "نجريج" بمحافظة الغربية.

محمد صلاح لعب خلال مشواره الكروي مع عدد من الأندية بداية من المقاولون العرب، ومرورًا بفريق بازل السويسري والذي شهد بداية تألقه، ثم تشيلسي وفيورنتينا وروما، وأخيرًا ليفربول الإنجليزي، وحقق عدد من الأرقام القياسية والألقاب والبطولات خلال مشواره الاحترافي.

ويدخل محمد صلاح عامه الجديد حاملًا عدد من التحديات والأحلام التي يسعي لتحقيقها خلال مشواره الكروي خلال العام الحالي نستعرضها سويًا في هذا التقرير:-

لقب الدوري الإنجليزي

يأتي على رأس قائمة أحلام محمد صلاح في عامه الجديد، التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي مع ليفربول بعدما أصبح فريقه على بعد 6 نقاط فقط من اقتناص اللقب الغائب عن خزائنه منذ 1990، ويتصدر الريدز الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

معادلة إنجاز رياض محرز

يسعي محمد صلاح للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق وحقق لقب البطولة مع تشيلسي في موسم 2014 - 2015 رغم مشاركته في 3 مباريات فقط، ويأمل في حصد اللقب مجددًا مع ليفربول هذا الموسم، ليعادل انجاز رياض محرز نجم الجزائر والذي سبق وحصد لقب البطولة مرتين مع ليستر سيتي في 2016 والعام الماضي مع مانشستر سيتي.

اللقب الثامن في رحلته الاحترافية

يبحث محمد صلاح عن التتويج بالبطولة الثامنة في مشواره الاحترافي في أوروبا حال الفوز بلقب الدوري الانجليزي، حيث سبق وحصد 7 ألقاب خلال رحلته الاحترافية (الدوري الانجليزي - الدوري السويسري "مرتين" - كأس الرابطة الإنجليزية - دوري أبطال اوروبا- كأس العالم للأندية - كأس السوبر الأوروبي)

الحذاء الذهبي للمرة الثالثة

يتطلع محمد صلاح للتتويج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعدما استطاع حصد اللقب في الموسمين الماضيين، ويأمل في تسجيل انجازًا تاريخيًا والتتويج باللقب للموسم الثالث، ليحطم رقم اسطورة كوت ديفوار وتشيلسي دروجبا والذي فاز بالجائزة مرتين، لصبح  اللاعب الإفريقي الوحيد الذي حصد هذه الجائزة 3 مرات.

ويحتل "صلاح" المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 هدفا متساويًا مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، ويفصله 3 أهداف فقط عن جيمي فاردي متصدر الترتيب برصيد 19 هدفًا.

تكرار إنجاز أساطير البريميرليج

يأمل محمد صلاح في التتويج بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه، ومعادلة إنجاز الثنائي آلان شيرار نجم نيوكاسل يونايتد السابق، والفرنسي تيري هنري نجم أرسنال، واللذان حصد كل منهما هذه الجائزة 3 مرات خلال مشواره في البريميرليج.

الكرة الذهبية الإفريقية

رغم غموض مصير جائزة الكرة الذهبية الإفريقية التي يمنحها الإتحاد الإفريقي "كاف" لأفضل لاعب في القارة السمراء سنويًا، إلي أنها تبقي حلمًا يراود محمد صلاح أن يتوج بالجائزة للمرة الثالثة في تاريخه حال اقامة حفل الجوائز هذا العام بشكل طبيعي، حيث سبق وفاز بالجائزة مرتين عامي 2017، 2018، ويأمل في تحقيق انجازا تاريخيا بحصد الجائزة مجددًا هذا العام.

حلم جديد

يراود محمد صلاح حلم جديد في عامه الثامن والعشرين وهو ارتداء قميص عملاق جديد من عمالقة الكرة الأوروبية، بعدما ارتبط اسمه بالإنتقال لقطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، ويأمل "صلاح" أن يتحقق حلمه باللعب في صفوف واحد من عملاقي الكرة الإسبانية في الموسم المقبل، ليكتب معه تاريخًا جديدًا ويحصد المزيد من البطولات والأرقام القياسية.

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