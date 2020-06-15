عضو بـ"القومي للمرأة" عن تحقيق 25% بالبرلمان: "هنوصل ونص"

عقبت رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، على تخصيص 25% من إجمالي عدد المقاعد بمجلس النواب خلال مناقشة تعديل قانون مجلس النواب المقدم من ائتلاف دعم مصر.





وقالت "رانيا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إن هذه النسبة في الوقت الحالي إلى حد ما عادلة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية لأول مرة تبلغ كوتة المرأة في البرلمان إلى 15%، وكان ذلك في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وعن التشكيك في أن تصل كوتة المرأة إلى 25%، عقبت عضو المجلس القومي للمرأة، "إن شاء الله هنوصل ونص"، مؤكدة أن المرأة استطاعت تحقيق نجاحات حقيقية.





وقد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على المادة الأولى بتعيلات قانون مجلس النواب المقدم من ائتلاف دعم مصر، والتى تحدد عدد اعضاء البرلمان المقبل، ونسبة المرأة.





ونصت مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.



