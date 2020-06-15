الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا بينهم 36 في بكين

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
ذكرت هيئة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، أن البر الرئيسي للصين أبلغ عن 49 اصابة جديدة مؤكدة بـ COVID-19 في 14 يونيو، بانخفاض عن 57 في اليوم السابق، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن 39 من الحالات المؤكدة الجديدة تم نقلها محليا. وكانت ست وثلاثون حالة من الحالات الجديدة في بكين، وهو نفس العدد الذي تم الإبلاغ عنه للعاصمة في اليوم السابق، ومعادل لأعلى عدد يومي للعدوى في المدينة منذ أن بدأت السلطات في نشر البيانات.

كما أبلغت اللجنة عن 10 حالات جديدة من فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين حتى نهاية 14 يونيو، بانخفاض عن 19 في اليوم السابق، و18 حالة جديدة بدون أعراض، ارتفاعًا من تسعة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات COVID-19 في الصين القارية الآن 83181 حالة. ولا يزال عدد القتلى دون تغيير عند 4634.

لا تحسب الصين المرضى الذين لا يعانون من أعراض، والذين يصابون بالفيروس ولكن لا تظهر عليهم أعراض، على أنها حالات مؤكدة.

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