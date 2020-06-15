مي عمر تخفط أنظار محبيها عبر الـ"إنستجرام" بإطلالة كاجوال

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة بإطلالة كاجوال.

وعلقت مي، على الصورة قائلة:"تجاهل أولئك الذين يتحدثون عنك خلف ظهرك هذا هو المكان الذي ينتمون إليه خلف ظهرك".

يذكر أن آخر أعمال مي عمر، مسلسل "الفتوة" الذي عرض في رمضان 2020، وتدور أحداثة في زمن غير معاصر حول الفتوات، وشارك في بطولته الفنان ياسر جلال ونجلاء بدر وهنادي مهنى وأحمد صلاح حسني ورياض الخولي وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر وأحمد خليل.

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