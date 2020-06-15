الخطيب يُمثل الأهلي في اجتماع رؤساء الأندية مع اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري

يحضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الاجتماع الذي يعقده الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل حسم مصير الدوري الممتاز للموسم الحالي.





وقرر بيبو حضور الاجتماع الذي سيقام غدًا مع رؤساء الأندية بعدما تلقى النادي الأهلي، دعوة رسمية من جانب اتحاد الكرة المصري.





ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الذي دعت إليه اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، مناقشة الآراء حول موقف الدوري قبل الإعلان عن القرار النهائي.





ويتمسك النادي الأهلي باستكمال الدوري الممتاز هذا الموسم، والذي حقق فيه نتائج مميزة حيث حصد ٤٨ نقطة من ١٧ مباراة محققًا الفوز في ١٦ مباراة ومتعادلًا في مباراة واحدة.



