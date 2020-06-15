جوارديولا حائر بين نجمي ريال مدريد وبرشلونة لتدعيم الجبهة اليمنى

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، سعي نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع ظهير أيمن جديد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مانشستر سيتي يريد تدعيم مركز الظهير الأيمن للفريق، خلال سوق الإنتقالات الصيفية.

وأكدت الصحيفة، أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، استقر على اسمين لإختيار أحدهما للإنضمام للفريق، أحدهما في ريال مدريد والآخر في برشلونة.

وأشارت الصحيفة، إن الاسم الأول هو المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، والمرشح للعودة لريال مدريد بنهاية الموسم بعد نهاية الإعارة.

أما اللاعب الثاني هو البرتغالي نيلسون سيميدو لاعب نادي برشلونة، والذي يتشارك مركز الظهير الأيمن مع زميله سيرجي روبيرتو.

ويمتلك بيب لاعبين في مركز الظهير الأيمن، وهما الإنجليزي كايل ووكر والبرتغالي جواو كانسيلو.

وفشل كانسيلو في إقناع جوارديولا بجدارته في قيادة الجبهة اليمنى، حيث انضم مطلع الموسم للفريق في صفقة تبادلية مع يوفنتوس، كان بطلها البرازيلي دانيلو.

بينما أظهرت المباريات السابقة تدهور مستوى الإنجليزي كايل ووكر، مما دفع بيب للبحث عن ظهير أيمن جديد استعداداً للموسم المقبل.

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