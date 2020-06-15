ضبط 4462 شخصا مخالفا لقرار حظر حركة المواطنين

كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة، لضبط لمخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن ضبط (4462) شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، وضبط (2808) مركبة مخالفة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها -بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة الدراجات النارية وتقطيعها وبيعها كقطع غيار بمدينة نصر





بداية الواقعة، أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية") حال إستقلاله دراجة نارية "بدون تراخيص"، وبحوزته (سلاح أبيض )، وبالكشف الفنى عن الدراجة "تبين أنها مُبلغ بسرقتها".





وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.





وأقر بقيامه ببيع الدراجات النارية المُستولى عليها لدى عميله (صاحب ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ومقيم بذات العنوان) وتم ضبطه واعترف بشرائه الدراجات النارية المستولى عليها وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة وأقر بقيامه بتقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع "كقطع غيار".





وبتفتيش الورشة ملكه عُثر بداخلها على (2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مجموعة من أجزاء الدراجات النارية)، وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.









وجاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.



