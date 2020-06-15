أحمد حاتم عن هنا الزاهد:"أشطر واحدة"

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان أحمد فهمي، جمهوره بصورة جديدة له مع الفنانة هنا الزاهد، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد، على الصورة قائلًا:"أشطر واحدة فرقة واما".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهوره، فهنالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"وانت أشطر واحد" واضافت الفنانة هنا الزاهد"وانا بحب الشغل معاك وسع للفرقة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"انتوا لاتنين قمرات".

يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم، فيلم "الغسالة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة هنا الزاهد، ولم يتم عرض الفيلم حى الآن بالسينمات.

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لفنان أحمد فهمي

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