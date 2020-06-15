تفاصيل عرض بيراميدز لخطف نجم الأهلي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، من عرض نادي بيراميدز للتعاقد مع عمار حمدي لاعب الفريق الأحمر على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي المقبل.


وتلقى عمار حمدي عرضًا من نادي بيراميدز للانضمام إليه في فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي بأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق يرحب بإعارة اللاعب لنادي بيراميدز.

وأضاف المصدر بأن فايلر يرى عمار حمدي لاعب مميز ولكنه لا يزال بحاجة إلى اكتساب الخبرات من خلال المشاركة في المباريات..

وتابع المصدر بأن ترحيل فايلر بإعارة اللاعب في الموسم الجدد لصعوبة حصوله على فرصة المشاركة مع الأهلي، وهو ما يجعله يوافق على رحيله لاكتساب الخبرات.

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