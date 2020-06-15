قبل وفاته.. هيثم أحمد زكي يعلن رأيه في تشبيه محمد رمضان بوالده

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سادت حالة كبيرة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن الفنان محمد رمضان عن تقديمه لمسلسل جديد في شهر رمضان المُقبل لعام 2021، يحمل عنوان "الإمبراطور" يُجسد فيه قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي.



وتحدث نجله الفنان الراحل هيثم أحمد زكي في لقاء قديم له مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "بوضوح"، كشف خلاله عن رأيه في تقليد محمد رمضان وعمرو سعد لوالده قائلا: "أصاحبي وعلى علاقة جيدة بهم، ومن حق أي فنان أنه يتأثر بـ أحمد زكي".



وتابع هيثم أحمد زكي أنه لم أفكر يومًا في تقليده لأنه والده،و لأن المقارنة معه صعبة وستضعه في مأزق.



وفي سياق آخر، خاض محمد رمضان السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "البرنس"،وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.





